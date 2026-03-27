ヴァンフォーレ甲府は27日、柏好文氏のクラブアンバサダー就任を発表した。柏氏は山梨県富士川町(旧増穂町)出身で、2010年に甲府でプロキャリアをスタート。14年から24年まではサンフレッチェ広島でプレーし、甲府に復帰した25年をもって現役を引退した。今後は一般社団法人ヴァンフォーレスポーツクラブが行う地域での活動を中心に行うといい、出身校の韮崎高ではロールモデルコーチとして平日2日間を中心に指導にあたるとし