SC相模原は27日、GK金〓浩(26)の完全移籍加入を発表した。金は2019年に輔仁高(韓国)からサガン鳥栖に加入して来日し、21年から24年まではAC長野パルセイロでプレーした。25年にソウルイーランドFCへ移籍したが2年ぶりのJリーグ復帰となる。J3ではこれまで47試合に出場している。金はクラブを通じて以下のようにコメントした。「SC相模原に関わる全ての皆さん初めまして。ソウルイーランドFCから加入しました。キムミノです。