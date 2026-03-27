韓国の「モーテル連続殺人事件」の被疑者キム・ソヨン（20歳、女）が犯行に使用した薬物のリストが露出し、物議を醸している。【写真】殺人後に平然と日本旅行…キム・ソヨンの素顔薬物の画像を使用したSBS時事番組『それが知りたい』（原題）側は「名称は徹底して伏せた」と釈明したが、放送通信審議委員会による制裁を求める声が上がっている。放送後、インターネットを中心に薬物の情報が「殺人レシピ」として無分別に拡散され