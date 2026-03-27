株式会社マウスコンピューターは3月27日（金）、ダイレクトショップおよびG-Tune：Garageで店舗限定セールを開始した。期間は4月23日（木）の閉店時間まで。 “おすすめ商品”を店舗限定の特別価格で提供する。クリエイター向けPCブランドの「DAIV」からも、ノートPCとデスクトップPCがそれぞれラインアップされている。 例えばGeForce RTX 5060を搭載するミニタワー型デスクトップパ