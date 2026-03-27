年俸24億円を放棄したダルビッシュ有を韓国メディアが「予想通り」と断言した。「“カネにしか目がない選手とは違うな”年俸をまた放棄するなんて…ダルビッシュの信念にアメリカ感動」と題した『OSEN』が、「彼らしい信念に基づいたチームのための犠牲と決断に現地のファンも感動している」と伝えている。【写真】ド迫力の“開脚”も！韓国プロ野球“美脚美女”の大胆始球式サンディエゴ・パドレスは3月26日（日本時間）、ダルビ