最近、SDカード選びで「迷ったらキオクシア」という声をよく聞くようになった。それもそのはず。キオクシアの前身は東芝。その東芝の舛岡富士雄氏が発明したNAND型フラッシュメモリーがSDカードの中核だからだ。年間販売数のトップメーカーを表彰するBCN AWARDの「メモリカード」部門も、2025年、26年と2年連続獲得。消費者からの支持も厚い。そのキオクシアがこの2月21日、最新の高速SDカードのラインアップ「EXCERIA PRO G2 SD