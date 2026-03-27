【その他の画像・動画等を元記事で観る】 IVEのウォニョンが、プロフェッショナルラグジュアリーヘアケアブランド「ケラスターゼ」の日本ローカルアンバサダーに就任した。 ■「自分の髪をもっと好きになれる喜びを、私と一緒に感じてみませんか？」（ウォニョン） 常に自分自身の美しさをアップデートし、世界中のファンに自信とインスピレーションを与え続けるウォニョン。彼女が持つエ