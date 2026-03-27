27日前引けの日経平均株価は続落。前日比458.32円（-0.86％）安の5万3145.33円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は851、値下がりは650、変わらずは79。 日経平均マイナス寄与度は233.98円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、東エレク が156.43円、ダイキン が39.44円、フジクラ が37.94円、イビデン が25.6円と並んだ。 プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を96.27円押し上げ。次いでコ