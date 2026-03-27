27日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数727、値下がり銘柄数645と、値上がりが優勢だった。 個別では住石ホールディングスがストップ高。トライアイズは一時ストップ高と値を飛ばした。ドーン、日本マクドナルドホールディングス、エスビー食品、バナーズ、三洋堂ホールディングスなど13銘柄は昨年来高値を更新。太平洋興発、片倉コープアグリ、小林洋行、ア&#