27日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比26.6％増の2237億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同32.0％増の1692億円だった。 個別ではＮＥＸＴＦＵＮＤＳＪＰＸ国債先物ダブルイン 、ＭＡＸＩＳトピックス（除く金融）上場投信 が新高値。ｉシェアーズ円高フォーカスＥＴＦ 、ＮＺ