27日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数358、値下がり銘柄数172と、値上がりが優勢だった。 個別ではシンカがストップ高。アミタホールディングス、ココペリは一時ストップ高と値を飛ばした。令和アカウンティング・ホールディングス、ＨＵＭＡＮＭＡＤＥ、アスタリスク、リファインバースグループ、タカヨシホールディングスなど7銘柄は昨年来高値を更新。ファンデリー