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27日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ 9893627.5 46750 ２. 日経Ｄインバ 2262926.94939 ３. 野村日経平均 1304051.8 55220 ４. 日経ベア２ 1024371.6 121.4