4月3日(きんようび)ごぜん10:55〜11:25ほうそう『ちびおおかみとキャンディひめ』いつも、ひとりぼっちの、ちびおおかみ。アンパンマンたちと、いっしょに、キャンディひめのいる、シュガーランドへ、あそびにいくよ！キャンディひめと、なかよしになる、ちびおおかみ。でも、そこへ、ばいきんまんが、あらわれて、ちびおおかみを、オオカミおばけにしちゃった！ほかに…『カレーパンマンとねむねむおじさん』おいしいカレー