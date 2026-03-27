アメリカのトランプ大統領は26日、イランに予告していた発電所への攻撃の期限を来月6日まで延期すると表明しました。トランプ大統領は26日、SNSで、イランの発電所への攻撃を猶予する期限を来月6日まで10日間、延期すると表明しました。「協議は極めて順調に進んでいる」と主張しています。トランプ氏はその後、FOXニュースの番組で「イランが7日間の延長を求めてきたので、10日間の猶予を与えた」と説明しました。一方でトランプ