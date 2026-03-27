◇MLB ブリュワーズ 14-2 ホワイトソックス(日本時間27日、アメリカンファミリー・フィールド)今季から目標としてきたメジャーの舞台に挑んでいるホワイトソックス・村上宗隆。開幕戦に出場してメジャーデビューを果たし、第4打席では豪快な一発を放ちました。この日は第2打席まで連続で四球。第3打席ではファーストゴロに倒れます。13点ビハインドで迎えた9回には先頭として第4打席を迎えると、ライトの上段スタンド前面看板を直