米国防総省とAI企業アンソロピックのロゴ（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米西部カリフォルニア州の連邦地裁は26日、トランプ米政権が米新興企業アンソロピックの人工知能（AI）を政府調達から排除した措置の仮差し止めを命じた。軍事利用拡大に反発したアンソロピックに対する政権の対応は、言論の自由を侵害する「不当な報復」と認定した。判決は、政府の目的が安全保障上の懸念に基づくものではなく、国防総省との交