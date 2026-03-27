ロックバンドBEAT CRUSADERSの元ボーカル＆ギターで、現在はパンクロックバンドTHE STARBEMSなどで活動するミュージシャンのヒダカトオル（57）が27日までにインスタグラムを更新。墓地をめぐる問題に言及した。ヒダカは「一年半前に逝去した父の、納骨式をしてきました！」と胃がんによる合併症のため88歳で亡くなった父について報告。「細かい経緯は2024年11月頃の投稿を見ていただければですが、しばらくお墓をどこにしようか探