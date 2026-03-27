政府は２７日、２０２６年度から５か年の科学技術政策の方針となる「第７期科学技術・イノベーション基本計画」を閣議決定した。計画期間中の研究開発への投資目標額は、政府が現行目標の倍となる６０兆円で、官民合わせ１８０兆円とした。いずれも過去最大で、低迷が指摘される研究力の復活につなげる。５年ごとに策定する基本計画では投資目標額を設定しており、予算編成での目安となる。これまでの政府目標は３０兆〜１７兆