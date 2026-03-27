ティメンドルファー・シュトランド周辺で座礁したクジラの懸命な救助活動が続いている＝23日/Ulrich Perrey/AP（CNN）ドイツ北部のバルト海に面したリューベック湾の海岸で、浅瀬に座礁して動けなくなったザトウクジラを救出しようとする活動が続けられている。CNN提携局のRTLが伝えた。クジラは23日早朝、ティメンドルファー・シュトランドのニーンドルフ地区で発見された。警察は、あらゆる手段を使ってクジラを水深の深い場所へ