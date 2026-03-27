AKB48小栗有以（24）が27日、Xで「大好きで尊敬する方」への思いをつづった。小栗は「大好きで尊敬してる方のお誕生日」と切り出し、20年に芸能界引退を発表した元メンバー渡辺麻友さんとのツーショットをアップ。写真は過去のものとみられ、名前は出さなかったものの「あの頃見せてくださった偉大な背中を思い出して私もがんばります幸せでありますように」と祈るように記した。ファンからは「まゆちゃんに届いてるといいね」「