OpenAIのような競合企業からの引き抜きを防ぐため、Appleが自社デザイナー向けに臨時ボーナスを支給したことが分かりました。全額受け取るためにはAppleに4年在籍する必要がある、という特殊なボーナスです。iPhone Design Team Gets Stock Bonuses as Apple Counters AI Firm Hiring Efforts - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-26/apple-gives-iphone-designers-rare-bonuses-to-fight-openai-poaching