ディーン・フジオカが主演するクリーチャー・ホラー映画『オラン・イカン』が、5月22日より公開されることが決定。予告編と場面写真が解禁された。【動画】『オラン・イカン』予告映像が公開本作は、史実に残る“UMA目撃情報”から生まれた、太平洋戦争下のインドネシアを舞台に繰り広げられるクリーチャー・ホラー。第二次大戦末期の1944年。日本軍の捕虜移送船が連合軍の攻撃で沈没し、日本兵の斎藤と英軍捕虜ブロンソンは