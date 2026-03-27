アン・ハサウェイとジェシカ・チャステインが共演する映画『MOTHERS’ INSTINCT』が、邦題を『隣人たち』として、7月24日より東京・TOHOシネマズ シャンテほかにて全国順次公開されることが決定、併せて本ポスタービジュアル、本予告、メインカット2点が解禁された。【動画】アン・ハサウェイとジェシカ・チャステインが圧巻の演技合戦！映画『隣人たち』本予告本作は、疑念と妄想が渦巻くサイコ・スリラー。“ベルギーのア