米津玄師が、『チェンソーマン』に書き下ろした楽曲を収録した輸入アナログ盤を本日リリースした。収録されているのは、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌「IRIS OUT」、エンディングテーマ「JANE DOE」、TVアニメ『チェンソーマン』オープニングテーマ「KICK BACK」とリミックスの3曲だ。「IRIS OUT」国内週間ストリーミングでは、「史上最速」での1億回再生突破と「史上最高」週間再生数を同時に達成。米Billboard “Global