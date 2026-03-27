オリックス・岸田護監督（４４）が２７日の楽天との開幕戦（京セラＤ）を前に、スポーツ報知の特別インタビューに応じ、勝利への執念を燃やした。就任２年目を迎え「勝つしかない。勝ち以外、ない」と断言。開幕投手を託したエースの宮城大弥投手（２４）や山下舜平大投手（２３）ら、各選手への思いも明かした。３年ぶりの覇権奪回へ、絶対不可欠としたものは「意識」。プロ入りからオリックスひと筋の指揮官は「このチームを格