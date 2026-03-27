YOSHIKIが、2026年7月16日・17日に米・ロサンゼルスを代表する音楽ホール、ウォルト・ディズニー・コンサートホールにて＜YOSHIKI CLASSICAL 2026 IN LOS ANGELES WALT DISNEY CONCERT HALL “SCARLET NIGHT & VIOLET NIGHT”＞を開催することを発表した。2024年に受けた3度目の頸椎手術を経て実現する、アメリカでの本格的な復帰公演となる。本公演は、4月3日から3日間にわたり東京で開催される＜YOSHIKI CLASSICAL 2026 覚醒