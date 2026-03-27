◆センバツ第９日▽準々決勝中京大中京２−１八戸学院光星（２７日・甲子園）中京大中京が八戸学院光星を破り５年ぶり１５度目の４強入りに一番乗りした。１―１の同点で迎えた５回１死三塁の好機。中京大中京の神達大武（ひろむ＝２年）が八戸学院光星の２年生右腕・岩崎賢成の８球目。高めの直球をすくい上げ、勝ち越しの中犠飛を放った。３打数無安打もＶ打となる１打点を挙げ「ここは１個、絶対に外野まで飛ばして１