フィギュアスケート女子で全日本選手権2連覇の実績を持ち、現在はアイスダンスへと転向した紀平梨花選手（23）が2026年3月21日、自身のインスタグラムを更新。大人っぽい雰囲気のアップショットを披露した。「Party night」紀平選手は、「Party night」といい、車内らしき場所で撮影したアップショットを投稿した。いつもと違う雰囲気をみせていた。インスタグラムに投稿された写真では、フロント部分にボタンがある黒いトップスと