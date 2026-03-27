市場価値ランキングが更新された日本代表の選手たちによる市場価値ランキングを、移籍情報サイト「transfermarkt」が3月27日に公開した。トップにはMF佐野海舟（マインツ/ドイツ）とMF三笘薫（ブライトン/イングランド）が並んでいる。イングランドで印象的な活躍を見せてきた三笘に、近年の活躍が目立つ佐野が並びかける構図になった。市場価値には年齢や残り契約期間も影響するため、必ずしも選手の実力に対する評価だけが反