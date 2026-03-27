関東大学サッカー連盟が公式発表関東大学サッカー連盟が3月26日、立正大学の2026年度入部予定選手を発表した。今回発表されたリストには、高校サッカー界の強豪校やJリーグの下部組織から選りすぐられた17名が名を連ねている。守備陣には、鹿島アントラーズユースのGK菊田修斗や、帝京高校のDF高橋遼、DF谷津勇月といった実力者が加入。中盤には、帝京長岡高校のMF水澤那月や日章学園高校のMF野口昊平、RB大宮アルディージャU1