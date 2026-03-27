資料 岡山市は災害の発生に備えて、ペットの飼い主が日ごろから準備しておくことや避難するときの注意点などをまとめたガイドラインを27日、発表しました。 国が示した「人とペットの災害対策ガイドライン」に基づいて策定したものです。 【飼い主が日ごろ備えておくこと】・狂犬病予防接種や感染症を予防する各種混合ワクチンの定期的な接種などの「健康管理」・速やかに避難できる、避難所で周囲に迷惑をかけないため