27日に巨人との開幕戦に臨む阪神。昨年ドラフトで3球団競合の末に獲得したドラ1新人の立石正広（創価大）は、開幕一軍メンバーから外れた。【もっと読む】阪神・藤川監督に「裸の王様」の懸念 選手&スタッフを驚愕させた「コーチいびり」立石は新人合同自主トレ中に右足を肉離れ。リハビリを経て、3月17日の二軍戦でようやく実戦デビューした。藤川監督は、「打席数がもう少し必要」として、ファームで計50〜60打席立たせ