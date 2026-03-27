90年代、抜群のスタイルと明るいキャラクターで人気を集め、ドラマ、バラエティー、グラビアと活躍した井上晴美さん。現在は故郷の熊本県に移住し、3人の子供の母として暮らしている。【画像】スキンヘッドとヌードのグラビアを披露し世間は騒然…「胸に1億円の保険をかけられた」頃の井上晴美さんを見るアイドルグループ「桜っ子クラブさくら組」時代の知られざるエピソードから、世間を騒がせたスキンヘッドヌードの真相、そ