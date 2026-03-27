野球コラムの書き方を楽しく学ぶ「文春野球学校」のメンバーが、ほとばしる野球愛で執筆した「偏愛選手名鑑」の2026年版です。通常の野球名鑑には載っていない情報と情熱をお楽しみください！【画像】巨人の写真を全部見る◆◆◆[はじめに]「まずお前がやめろ！」。ファンフェスタでの挨拶中、前代未聞のヤジを浴びた我らが指揮官・阿部慎之助。選手、コーチの電撃退団や、SNSで不満ポストを投稿する選手が現れるなど、チーム内