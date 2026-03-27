野球コラムの書き方を楽しく学ぶ「文春野球学校」のメンバーが、ほとばしる野球愛で執筆した「偏愛選手名鑑」の2026年版です。通常の野球名鑑には載っていない情報と情熱をお楽しみください！【画像】広島の写真を全部見る◆◆◆[はじめに]昨年最終戦の大ブーイングは前章に過ぎず。キャンプ直前、「家族」カープに大衝撃が！笑わない新井さんで事の深さを感じるも、チームの雰囲気はピリッと締まり、何だか良くない？プロは