野球コラムの書き方を楽しく学ぶ「文春野球学校」のメンバーが、ほとばしる野球愛で執筆した「偏愛選手名鑑」の2026年版です。通常の野球名鑑には載っていない情報と情熱をお楽しみください！【画像】阪神の写真を全部見る◆◆◆[はじめに]“また、負け戦だったな”（映画『七人の侍』より）三度目となったホークスとの日本シリーズは、またも無念の結末となった。このまま引き下がっていられるものか。我々は凡事を徹底し、野球