三一節を前に、柳寛順（ユ・グァンスン）烈士を揶揄する「おなら動画」が物議をかもしたのに続き、今度は安重根（アン・ジュングン）義士の殉国日を狙った揶揄コンテンツまで登場し、波紋が広がっている。生成AI（人工知能）技術を歴史の英雄を茶化すために悪用する事例が相次ぎ、対策が急務との指摘が出ている。誠信（ソンシン）女子大学の徐坰徳（ソ・ギョンドク）教授は27日、SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービ