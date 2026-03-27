野球コラムの書き方を楽しく学ぶ「文春野球学校」のメンバーが、ほとばしる野球愛で執筆した「偏愛選手名鑑」の2026年版です。通常の野球名鑑には載っていない情報と情熱をお楽しみください！【画像】西武の写真を全部見る◆◆◆[はじめに]前GMは「投手王国を作りたい」と語り、前監督は「走魂」と言った。結果山賊たちは散り散りに去り、西武打線は焼け野原だよ！そう、今こそ『打破』なのだ！FAダブル獲りを始めとする前代