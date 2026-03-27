野球コラムの書き方を楽しく学ぶ「文春野球学校」のメンバーが、ほとばしる野球愛で執筆した「偏愛選手名鑑」の2026年版です。通常の野球名鑑には載っていない情報と情熱をお楽しみください！【画像】オリックスの写真を全部見る◆◆◆[はじめに]4位に7.5ゲーム差をつけた一方で、2位とも9ゲーム差がつき、パの離れ小島として3位を死守した昨年。強い時のみを知るファンも弱い時を知りすぎたファンも混在するスタンドから願うの