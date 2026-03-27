２４日、「翼時空・嘉興１９２１」のレトロ街区にある市場。（嘉興＝新華社記者／徐碰）【新華社嘉興3月27日】春の行楽シーズンを迎え、中国浙江省嘉興市南湖区では、試験運営を開始した観光施設「翼時空・嘉興1921」が人気を集めている。嘉興駅南広場の立地と集客力を生かし、昔ながらの市場や仮想現実（VR）、無形文化遺産体験、ガーデンエリア、ペット交流スペース、劇場、キャラクター文化コーナーなど多彩な内容を