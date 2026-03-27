野球コラムの書き方を楽しく学ぶ「文春野球学校」のメンバーが、ほとばしる野球愛で執筆した「偏愛選手名鑑」の2026年版です。通常の野球名鑑には載っていない情報と情熱をお楽しみください！【画像】日本ハムの写真を全部見る◆◆◆[はじめに]機は熟した。大航海を続けた新庄丸。大漁旗をなびかせて、いよいよ着岸の時。昨季逃した大きな獲物、今度は必ず釣り上げる。ビール、ワイン、牛乳と、なんでもあるよ、北海道。飲める人