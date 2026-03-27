野球コラムの書き方を楽しく学ぶ「文春野球学校」のメンバーが、ほとばしる野球愛で執筆した「偏愛選手名鑑」の2026年版です。通常の野球名鑑には載っていない情報と情熱をお楽しみください！【画像】ソフトバンクの写真を全部見る◆◆◆[はじめに]今季の目標はリーグ3連覇と2年連続日本一。有原流出もなんのその。北海道から聞こえてくる威勢も、千葉からこだまする「昭和の野球」も常勝軍団の前には関係なし。選手層の厚さと最