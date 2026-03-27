野球コラムの書き方を楽しく学ぶ「文春野球学校」のメンバーが、ほとばしる野球愛で執筆した「偏愛選手名鑑」の2026年版です。通常の野球名鑑には載っていない情報と情熱をお楽しみください！【画像】中日の写真を全部見る◆◆◆[はじめに]敵地ファンを詰め込む高所急斜面のウイングでなく、本塁打量産で令和に野武士野球と強竜打線を蘇らせるウイングが本拠地に誕生。「どらポジ」も「ドラあげ」も、まあ、たるい。HARD PLAY HA