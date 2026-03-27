野球コラムの書き方を楽しく学ぶ「文春野球学校」のメンバーが、ほとばしる野球愛で執筆した「偏愛選手名鑑」の2026年版です。通常の野球名鑑には載っていない情報と情熱をお楽しみください！【画像】ロッテの写真を全部見る◆◆◆[はじめに]決して厚くない選手層をどうにかやりくりしてこれまで戦ってきた。だけど昨季は少しの歯車の狂いがみるみる連鎖して、早々にチームの機能が止まった。悲しいほど圧倒的最下位。露呈した力