野球コラムの書き方を楽しく学ぶ「文春野球学校」のメンバーが、ほとばしる野球愛で執筆した「偏愛選手名鑑」の2026年版です。通常の野球名鑑には載っていない情報と情熱をお楽しみください！【画像】ヤクルトの写真を全部見る◆◆◆[はじめに]偏愛選手名鑑も何年目かしら。偏愛遍歴の最後にお付き合いくださったみなさまありがとうございます。ヤクルトと選手たちを愛してるからこそ、ちょっぴり斜めに見たり、片目をつぶったり