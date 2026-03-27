野球コラムの書き方を楽しく学ぶ「文春野球学校」のメンバーが、ほとばしる野球愛で執筆した「偏愛選手名鑑」の2026年版です。通常の野球名鑑には載っていない情報と情熱をお楽しみください！【画像】ベイスターズの写真を全部見る◆◆◆[はじめに]相川新監督の就任で、もう、夢見るチームじゃいられない。監督交代のたびにふりだしに戻っていたチームは過去の話。選手と共に戦う文春野球仕込みの8人が交差する冷静と情熱で語る