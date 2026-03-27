お笑い芸人の永野が27日、都内で行われた体験型アイス『ベロベロバーアイス』新商品発表会に登場。最近、SNSを全てやめたという永野が「楽しくやっている」と現状を明かした。【写真】カワイイ！ほっぺを膨らます藤本美貴“形状が変化する”『ベロベロバー』にちなみ、最近変化したことを問われた永野は「最近SNSを全てやめまして」と明かす。理由を問われると「ずっと見てて、クラクラってしちゃって（笑）。今は楽しくやって