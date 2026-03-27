20日（日本時間）に行われた日米首脳会談、会談直後の評価は好意的なものが多かった。例えば、読売新聞の世論調査では「評価する」は69％で、「評価しない」の19％を大きく上回った。内閣支持率も71％で高い水準を維持した。自民党に厳しいテレビ朝日「報道ステーション」でさえ「評価する」が64％だった。 高く評価された理由は、高市早苗首相がトランプ大統領に対し「（イラン情勢の安定のために）日本の法律の範囲内でで