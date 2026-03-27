しずおかフィナンシャルグループ（FG）と名古屋銀行は27日、午後4時半から東京都内で記者会見すると発表した。しずおかFGの柴田久社長と、名古屋銀の藤原一朗頭取が出席し、経営統合について説明するとみられる。