野球コラムの書き方を楽しく学ぶ「文春野球学校」のメンバーが、ほとばしる野球愛で執筆した「偏愛選手名鑑」の2026年版です。通常の野球名鑑には載っていない情報と情熱をお楽しみください！【画像】楽天の写真を全部見る◆◆◆[はじめに]2026年は「強鷲革新」をスローガンに、変化を恐れず果敢に革新を図る東北楽天ゴールデンイーグルス。本拠地も「楽天モバイル 最強パーク宮城」と素敵な名前に生まれ変わりました。パ・リー